أغلى طقم ألماس في «جواهر الإمارات» يخطف الأنظار.. وهذا سعره

تتنافس شركات في معرض «جواهر الإمارات» بمركز إكسبو الشارقة في تسليط الضوء على أفضل قطع الذهب والألماس التي أنتجت محلياً وعالمياً.

ويتيح المعرض فرصة للزوار لاقتناء أحدث ما أنتجته شركات المجوهرات، إضافة إلى توافر آلاف القطع التراثية الإماراتية، كما يقدم العديد من العارضين تخفيضات ومسابقات للفوز بجوائز قيمة تتضمن الذهب والألماس وغيرهما.

وتضمنت أجنحة معرض جواهر الإمارات - الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتستمر فعالياته حتى مساء غد الأحد - أطقم ذهب وألماس فريدة. وعرض جناح مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات أغلى طقم ألماس في «جواهر الإمارات»، إذ يبلغ سعره 3.8 ملايين درهم، ووزنه 155 قيراطاً، وهو من إنتاج شركة «أرزانو» العالمية.

وقال مدير تطوير الأعمال في المؤسسة، أحمد عنيزان، إن هذا الطقم من الألماس تم تركيبه على البلاتينيوم وليس الذهب كما هو معتاد في أطقم الألماس التقليدية، ودرجة نقاء الألماس في الطقم VS1، ويتكون الطقم من أربع قطع: العقد، والإسورة، والقرط أو الحلق، وخاتم.

وأضاف عن الطقم الذي خطف الأنظار: «الطقم يتكون من أحجار متوالية من الألماس على شكلي الكمثرى والدائرة، وهذه النوعية من الأطقم تتمتع بدرجة نقاء كبيرة، ويباع المنتج بشهادة الجودة، ويتحدد سعر طقم الألماس بناءً على عدد الأقرطة ودرجة النقاء ونوعية الألماس والمعدن الذي يتم تركيب الألماس عليه ويختلف سعر البلاتينيوم عن الذهب عيار 18 المستخدم في تشكيل معظم قطع وأطقم الألماس».