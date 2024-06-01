بحثوا عنها فوجدوها في فم تمساح

عثر المسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية على بقايا امرأة بين فكي تمساح، ليطلقوا النار عليه فيردوه قتيلاً، لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالبقايا.

وبعد نفوق الحيوان، ذهب غواص إلى الماء لاستعادة بقايا التمساح النافق. وبينما لا تزال شرطة هيوستن تنتظر نتائج التشريح وتحديد هوية الرفات، فإنها تعتقد أن الرفات يعود لامرأة في الستينات من عمرها.

وكانت سلطات هيوستن تبحث عن امرأة مفقودة عندما عثرت على الجثة، ولم يتم التعرف إلى هوية الرفات بعد، بحسب bbc.

ومن المتوقع أن تكشف نتائج التحقيق ما إذا كان التمساح قد قتلها، أم أن الحيوان كان ينظف بقاياها بعد أن ماتت بالفعل.

يذكر أنه قبل ثمانية أشهر وقع حادث مماثل في لارجو بولاية فلوريدا. وأطلق المسؤولون هناك النار على تمساح طوله 13 قدماً (4 أمتار)، وقتلوه بعد أن عثروا عليه يسير في أحد الشوارع وجذع في فمه.

وتم التعرف لاحقاً إلى الرفات وأنه يعود لسابرينا بيكهام، البالغة من العمر 41 عاماً.

وقبل بضعة أشهر أيضاً، قتل تمساح طوله 10 أقدام امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً في فورت بيرس بولاية فلوريدا، بينما كانت تمشي مع كلبها.

وتعد هجمات التماسيح شائعة في فلوريدا؛ حيث يعيش العديد من التماسيح، لكنها نادرة جداً في تكساس حيث وقع حادث الثلاثاء.

وكانت آخر مرة هاجم فيها تمساح إنساناً في تكساس في عام 2015، عندما قُتل رجل يبلغ من العمر 28 عاماً أثناء السباحة في أورانج.