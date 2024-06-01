كنوز طوكيو الخفية.. جبال وغابات ومعابد قديمة

أصبحت طوكيو أكثر شعبية من أي وقت مضى، حيث يسافر إليها الزوار من جميع أنحاء العالم بأعداد أكبر كل عام، بحثاً عن تجارب الطعام الاستثنائية والتقاليد اليابانية والثقافة الشعبية الفريدة. وتتميز طوكيو بحيويتها وطاقتها التي قد لا تجدونها في أي مكان آخر، كما ترقى المدينة إلى أعلى مستويات الحداثة، إضافة إلى الكنوز الخفية التي يصعب على الزائر إيجادها بين الحشود في العاصمة. توجهوا لاكتشاف الجبال والغابات والمعابد القديمة والمعالم السياحية التي ستأخذكم في رحلة عبر الزمن لا تنسى، ومن هذه الكنوز:

مرتفعات ناسو الخلابة

تقع ناسو شيوبارا، البوابة المؤدية إلى مرتفعات ناسو الخلابة على بُعد 70 دقيقة فقط من محطة طوكيو. ويمكن الوصول إليها من خلال قطارات شينكانسن. ومن هناك يمكنكم ركوب الحافلة أو القيادة بسهولة إلى متنزه نيكو الوطني، حيث تنتظركم المناظر الطبيعية الخضراء الرائعة والجبال البركانية التي تُعدّ موطناً لبعض ينابيع المياه الساخنة الأكثر شهرة في اليابان.

وسيكون طريق الرحلة مشوقاً، حيث ستتمكنون من تجربة القاطرة المعلقة لطريق ناسو، ومشاهدة المناظر الخلابة عبر الارتفاع عالياً فوق المنحدرات الجبلية، ورؤية جمال أزهار الأزالية الملونة. وبمجرد وصولكم إلى المحطة التاسعة لجبل ناسو، لن يستغرق الوصول إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 1915 متراً، سوى 50 دقيقة. ويعرف هذا الجبل باسم جبل «تشاو سوياما»، وهو جبل بركاني نشط.

وبعد هذه التجربة فوق المنحدرات الجبلية سيتاح لكم الاستمتاع بجلسة استحمام مميزة في ينابيع المياه الساخنة والعلاجية في أسفل الجبل، وتحديداً في قرية الينابيع الساخنة «ناسو» التي تضم مجموعة واسعة من ينابيع المياه الساخنة.

ضريح «توشوغو»

يقع ضريح «توشوغو» داخل الحديقة الوطنية، ويبحث الزوار هنا عن المنحوتة الخشبية للقردة الحكيمة الثلاثة، التي عرفت باسم شخصيات «لا أرى شراً. لا أسمع شراً. لا أتكلم شراً»، ورمزية ذلك أنها تغطي العينين والفم والأذنين، وهي واحدة من أفضل الميزات في هذا الضريح الرائع الذي يعود تاريخ معظمه إلى القرن 17 الميلادي، كما أنه جزء من مزارات ومعابد نيكو المدرجة ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي التي تضم 103 مبانٍ تاريخية.

وتتميز الهندسة المعمارية الضخمة للضريح بأنها أكثر تنوعاً وإبهاراً في تفاصيلها من معظم المباني الأخرى في اليابان، كما أنها تتناقض بشكل كبير مع الغابة المحيطة بها.

ساموراي ونينجا

يوفر متنزه «إيدو وندرلاند نيكو إدومورا» الترفيهي، رحلة عبر الزمن إلى عصر إيدو في اليابان الذي يعود تاريخه إلى ما بين 1603 و1867، وهو الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأعمال الدرامية والأفلام التلفزيونية الشهيرة.

وتم إنشاء الحديقة لتبدو وكأنها قرية أصيلة وواقعية من عصر إيدو، مع طاقم الممثلين الذين يرتدون أزياء تلك الفترة، حيث يظهر العديد منهم بتسريحة الشونماغيه اليابانية التقليدية الشهيرة، بعقدة شعر ورأس حليق.

وهذا المكان مناسب للأطفال لتجربة أداء بعض الشخصيات من فترة إيدو مثل الساموراي أو الشرطة، التي تحل الألغاز، إضافة إلى دورات تدريب النينجا والإثارة، وهي لا تقتصر على الصغار فحسب، بل يمكن للكبار أيضاً تحدي أنفسهم في قاعة تدريب النينجا، والتدرب على رمي نجوم الشوريكين المعدنية التي يتميز بها محاربو النينجا.