وفاة عامل في الهند متأثرا بموجة الطقس الحار

سجلت العاصمة الهندية نيودلهي، أول حالة وفاة مرتبطة بالطقس الحار هذا العام مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس الهندية، أن أول حالة وفاة مرتبطة بموجة الطقس الحار في العاصمة هذا العام كانت لعامل يبلغ من العمر 40 عاما توفي بسبب ضربة شمس أمس "الأربعاء".

وتشهد أجزاء من شمال غرب ووسط الهند، موجة من الطقس الحار وشديد الحرارة منذ أسابيع، ووصلت درجة الحرارة في دلهي إلى مستوى قياسي بلغ 52.9 درجة مئوية في حي مونجشبور أمس "الأربعاء".