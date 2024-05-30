«مدارس الحياة» تقرأ صفحات «زرت فلسطين»

جلسات وورش عمل غنية بالمعرفة والمعلومات تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لكل فئات المجتمع، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي تسعى من خلاله إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات الأفراد ورواد مكتبات دبي العامة، وتحفيزهم على ممارسة القراءة، واكتشاف تأثير البرمجة اللغوية العصبية وتقنيات تطوير الألعاب وغيرها.

وخلال يونيو المقبل، تستعد «مدارس الحياة» لتنظيم ورش عمل تعليمية وتفاعلية، من بينها ورشة «التواصل الفعال عبر البرمجة اللغوية العصبية» التي يقدمها المدرب فالساكومار بي مينون، وخلالها سيكتشف المشاركون قوة تأثير اللغات على التطور الشخصي، وسيتدربون على مجموعة من التقنيات التي تسهم في تعزيز التواصل وتحقيق النمو، فيما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «تطوير الألعاب – المستوى الأول» التي تشرح مبادئ وخطوات تصميم الألعاب وطرق برمجتها وبنائها، بينما تقدم علا اللوز ورشة «التوثيق العائلي في الصور»، وتوضح خلالها أهمية التصوير العائلي وعملية أرشفة الصور وحفظها للأجيال المقبلة.

بينما تضيء داليا أبوالعطا من خلال فعاليات «نادي الكتاب» على كتاب «زرت فلسطين» للكاتب مهدي حنا، ويعرض فيه الكثير من المشاهد الحية التي وثقها خلال زيارته للعديد من المدن الفلسطينية.

كما تحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم فعالية «احتمالية الصفحات.. تبادل الكتب والمفاجأة»، التي تشجع روادها على تبادل الكتب ومشاركتها مع الآخرين.

وضمن مبادرة «حديث المكتبات»، يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل، الكاتبة صباح ديبي للحديث عن قصتها «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، الصادرة عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتضيء من خلالها على مجموعة من القيم، وأهمية تعزيز الثقة بالنفس، ومواجهة التنمر على اختلاف أشكاله.

. مكتبة الصفا ستستضيف فعالية تشجع روادها على تبادل الكتب.