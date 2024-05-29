"قرادة" عملاقة تنتشر في مناطق جبلية بشمال إيطاليا

ذكر باحثون أن "قرادة" عملاقة، توجد عادة في مختلف أنحاء آسيا وأفريقيا، استقرت في هضاب صخرية بشمال إيطاليا، بفضل تغير المناخ.

وذكر المتحف المدني للتاريخ الطبيعي هذا الشهر أن المناخ الدافئ أدى إلى تقصير فترات الشتاء، في إقليم "تريستا" الجبلي الإيطالي، مما مكن مجموعات القراد "هيالوما مارجيناتوم" من استعمار المنطقة.

وقال المتحف بمدينة تريستا "تم بالفعل اكتشاف عينات فردية من هذا القراد القادم من البيئات الحارة والجافة بجنوب البحر المتوسط في الماضي ، والتي جلبتها طيور مهاجرة أو تجارة الماشية، لكن حتى الآن، كان الشتاء البارد يمنع استيطان القراد المحلي.

وحذر المتحف في بيان من أنه بخلاف القرادة الأخرى، الموجودة بشكل طبيعي بالمنطقة ، فإن "هيالوما مارجيناتوم" أكثر عدوانية. فهي لن "تنتظر بشكل خامل حتى تلتصق بالحيوانات والبشر، لكن تقترب منهم وتطاردهم لبضعة أمتار، حتى على طول المسارات".