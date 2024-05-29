40 ألف زائر لـ «أسبوع أبوظبي للكوميديا»

نجحت فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للكوميديا»، التي اختتمت الأحد الماضي، في اجتذاب أكثر من 40 ألف زائر لحضور العروض التي قدمتها باقة من نجوم الكوميديا في «الاتحاد أرينا».

وقدم الممثل ديف تشابل - المعروف بذكائه وتعليقاته - عرضاً ترفيهياً أبهج الحضور في 23 الجاري.

وحظي زوار المهرجان بفرصة لمتابعة نجمي الكوميديا: باسم يوسف، وماز جبراني، في 24 مايو. ونجح الثنائي في تقديم عرض نفدت جميع تذاكره، وأظهرا قدرتهما الكبيرة على تقديم كوميديا نالت استحسان الحضور.

وعاد مقدم برامج «البودكاست» ومؤدي الكوميديا الارتجالية، أندرو شولتز، مرة أخرى إلى «الاتحاد أرينا»، ليقدم عرضه «ذا لايف تور» في 22 الجاري. ونال إعجاب الجمهور بأدائه الارتجالي وحضوره وأفكاره الجريئة.

كما استقبل المهرجان عزيز أنصاري، وتوم سيجورا، للمرة الأولى في أبوظبي، حيث استهل أنصاري فعاليات المهرجان بأسلوبه الكوميدي في 18 الجاري، في حين اعتلى سيجورا خشبة المسرح وأمتع الجمهور في 25 الجاري. وسلط العرضان الضوء على المواهب الكوميدية المتنوعة التي يقدمها المهرجان، وحظيا بإشادة كبيرة من الجمهور.

ومن بين فناني الكوميديا الذين شاركوا في عروض المهرجان أيضاً الإيرلندي تومي تيرنان، والفكاهي الأسكتلندي كيفن بريدجز، والممثلة ونجمة الكوميديا الإيرلندية جوان ماكنالي. ونجح هذا الثلاثي المرح بتقديم أمسية مميزة.