شهر من الطرب في دبي.. «أم كلثوم» تشدو بـ «الأوبرا»

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة من الفعاليات التي تستضيفها الإمارة خلال الشهر المقبل، لتتيح للسكان والزوار قضاء أوقات ممتعة.

وتلبي هذه الفعاليات المتنوعة مختلف الأذواق، بدءاً من معرض «ليكول» مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، مروراً بأمسيات حافلة بالطرب العربي بأصوات عمرو دياب، وحسين الجسمي، وماجد المهندس، وشيرين عبدالوهاب، وصولاً إلى قائمة عروض حية لفنانين عالميين، من بينهم: هانز زيمر، وجيسون ديرولو، وفرنش مونتانا، وجيف تشانغ.

وتقدم ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، في حي دبي للتصميم «معرض الذهب والكنوز.. 3000 سنة من الحلي الصينية الأول»، الذي يتضمن 100 قطعة فنية من إحدى المجموعات الفنية الخاصة الأكثر تميزاً في هونغ كونغ.

وفي الأول من الشهر المقبل يحيي النجم هانز زيمر حفلاً في قاعة «كوكا كولا أرينا»، إذ سيؤدي الفنان الحائز العديد من الجوائز العالمية مجموعة من معزوفات أشهر الأفلام، بما في ذلك «ذا ليون كينج».

وفي اليوم نفسه، سيكون عشاق الطرب العربي على موعد مع حفل المطرب ماجد المهندس على مسرح دبي أوبرا، إذ سيؤدي مجموعة من أبرز أغانيه من ألبومي «أنا وياك» و«انسى».

وفي الثاني من الشهر المقبل يعود الكوميدي البريطاني والنجم التلفزيوني راسل كين من جديد إلى دبي، ليقدم أمسية مليئة بالضحك على مسرح «سفينة كوين إليزابيث 2».

وعلى مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي، سيحظى الجمهور في السابع من الشهر المقبل بفرصة للاستمتاع بالتحفة الفنية «بيتر إليتش تشايكوفسكي: بحيرة البجع» من إبداع الملحن تشايكوفسكي، والرقصات من ماريوس بيتيبا وليف إيفانوف، التي تصور قصة رائعة عن الحب والإخلاص.

كما سيكون ضيوف دبي على موعد مع الأجواء الممتعة لكرنفال «ووتر بومب» مع أفضل نجوم موسيقى البوب الكورية وموسيقى الرقص الإلكترونية والنجوم الإقليميين الذين سيقدمون عروضهم ضمن أجواء مائية بمشاركة نخبة من النجوم، بمن فيهم مغنية الراب سي إل، الحائزة جوائز عدة، وبيغ نوتي، وبيه إتش 1، وغيرهم الكثير، وذلك في «دبي فستيفال سيتي» على مدار السابع والثامن من يونيو المقبل.

وسيقدم الكوميدي ورائد الأعمال اللبناني جون أشقر أحدث برامجه العربية، «شو ذكي؟»، خلال أمسية مليئة بالضحك تتسم بأسلوبه الفكاهي في محاكاة لموضوعات من الحياة اليومية وتحويلها لمواقف كوميدية، على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي في الثامن من الشهر المقبل.

وستستضيف «كوكا كولا أرينا» في التاسع من يونيو المقبل حفلاً لجيف تشانغ صاحب لقب «أمير الحب»، الذي سيحيي حفلاً من موسيقى البوب بمناسبة مهرجان قوارب التنين.

وعلى مسرح دبي أوبرا ستقدم عازفة الكمان النمساوية الشهيرة جوانا بيشلمير، وعازفة البيانو الألمانية الشهيرة مياو هوانغ أمسية لعشاق الموسيقى الكلاسيكية الغربية، في التاسع من يونيو المقبل.

وستكون هناك تجربة موسيقية مميزة في 14 يونيو المقبل تجمع بين شانكار ماهاديفان وهاريهاران، والعازف الشهير براكاش أولييري، والعازف على آلة الفينا، راجهيش فيدهيا، وذلك في «كوكا كولا أرينا».

وتستضيف القاعة نفسها في 15 يونيو المقبل مهرجان روح الأرض الذي سيقدم مزيجاً من الفن والثقافة مع التركيز على الاستدامة، ويستضيف النجم جيسون ديرولو مع مجموعة من الفنانين الموهوبين، مثل: شاي غيل، وبيني دايال، وأكرم، وسيلينيدي ماتاهاري.

وفي «كوكا كولا أرينا» أيضاً سيحيي النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً، سيؤدي فيه مجموعة من أبرز أغانيه، وذلك في 18 يونيو المقبل.

وستتيح أمسية «أم كلثوم» المسرحية الغنائية بتقنية (الهولوغرام)، التي تحمل عنوان «الأطلال»، فرصة لعشاق سيدة الغناء العربي، للاستمتاع بمجموعة من أغانيها الخالدة باستخدام هذه التقنية المبتكرة، وذلك في 18 يونيو المقبل على مسرح دبي أوبرا.

وينتظر الجمهور أيضاً في 21 و22 يونيو المقبل عالم من الكوميديا الاجتماعية المضحكة خلال عرض مسرحية «الجار» على خشبة دبي أوبرا. وتدور أحداثها بين مبارك وعبدالله الذي يحاول التخلص من أساليب الأول الماكرة بأسلوب فكاهي، ليقدما للجمهور مغامرات مليئة بالضحك والمتعة.

ويستعد النجمان حسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب لتأدية مجموعة من أشهر أغانيهما، خلال الحفل الذي تستضيفه قاعة «كوكا كولا أرينا» في 21 يونيو المقبل.

«روح الأرض»

في 22 يونيو المقبل سيقدم مهرجان روح الأرض حفلاً موسيقياً يضم النجم فرنش مونتانا، إلى جانب الفنان التركي مصطفى سيسيلي، وفرقة البوب الفلبينية «ديسمبر أفينيو»، والمغنية اللبنانية أماندا معلوف، وذلك في «كوكا كولا أرينا».

في 29 من الشهر المقبل سيستضيف عرض «3 توينتي» نخبة من أبرز نجوم «الهيب هوب» بمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاق ألبوماتهم، مان فيرسز ماشين، دي 12 وورلد، وتشيرز، وذلك في «كوكا كولا أرينا».

. 18 يونيو المقبل، موعد جمهور دبي مع عمرو دياب.