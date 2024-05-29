عاصي الحلاني يغني باللهجة الأردنية

أطلق المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أحدث أعماله الغنائية باللهجة الأردنية بعنوان «الدحية» وهي من الفلكلور الأردني، كتب كلماتها الشاعر رامي اليوسف، ألحان وتوزيع طوني سابا، ومن المقرر أن تصور بطريقة الفيديو كليب في وادي رم جنوب الأردن.

وتعد «الدحية» قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوي المتوارثة في الأردن، وتتميز بمكانتها، من حيث انتشارها على المستوى الشعبي.

ومن كلمات الأغنية: «عالدحّيّه وعالدحّيّه.. قلبي ما حب إلا هيي.. بنيّة مزيونه ونشميّة.. تستاهل خدم وحرّاسي.. يا قليبي ندراً عليّا.. لو ربي يعيّشني ميّه.. ما ببدلِك بأي بنيّه.. وما خونِك حتى بإحساسي».