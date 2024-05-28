إعلام الإمارات يشارك في «الخليج للإذاعة والتلفزيون»

تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي انطلقت، أمس، بوفد رسمي رفيع المستوى.

وينظم المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام، جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين.

ويشرف مجلس الإمارات للإعلام على تنظيم جناح الدولة في المهرجان تحت شعار «إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة»، ويضم تحت مظلته مجموعة من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الوطنية مثل شبكة أبوظبي للإعلام، ودبي للإعلام، ومدينة الشارقة الإعلامية (شمس)، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وشبكة الإذاعة العربية، وأكاديمية الإعلام الجديد.

وافتتح وزير الإعلام بمملكة البحرين، رئيس مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، أمس، سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الذي يقام على هامش المهرجان. وزار جناح الإمارات، واطلع على أنشطة وبرامج المؤسسات الإعلامية والأكاديمية المشاركة، معرباً عن فخره بما تقدمه المؤسسات الإماراتية من محتوى إذاعي وتلفزيوني تفاعلي ومتطور يواكب المستجدات التي يشهدها القطاع، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، ميثا ماجد السويدي: إن «الهدف من المشاركة في المهرجان هو تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وإبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام بالدولة، والتركيز على المستوى المتطور للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في الدولة، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الخليجية».

وأضافت أن المهرجان منصة مثالية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها صناعة الإعلام في الدولة من بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، ومواهب مبدعة، وإنتاج إعلامي متميّز.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد سليمان الملا، أن المهرجان يمثّل واحداً من أفضل ملتقيات الإبداع الإعلامي في المنطقة، بفضل إسهاماته في توحيد الرؤى الإعلامية، ودعم التميّز في قطاع الإذاعة والتلفزيون، ويُعدُّ منصة لإبراز الإنجازات الفنية والتقنية التي يشهدها الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في الخليج والمنطقة العربية، ويتيح المجال للاطلاع على تجارب نوعية وجديدة في القطاع، وعقد شراكات جديدة مع شركات الإنتاج.