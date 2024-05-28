رقم قياسي جديد في دبي بـ 3000 مصباح شمسي

سجلت دبي رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس من خلال أكبر عرض مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في دبي، باستخدام أكثر من 3000 مصباح شمسي من صنع طلاب.

والمصابيح الشمسية مصنوعة يدوياً، ومصفوفة على شكل شجر الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.

وكان الهدف من مبادرة تسجيل هذا الرقم القياسي هو نشر الوعي بين الطلبة والكبار في الدولة بأهمية الطاقة المتجددة والاستدامة.

ومن المقرر بعد ذلك توزيع المصابيح التي شارك في صنعها طلاب من مدرستين في الإمارات على أسر في قرى بالفلبين، تفتقر للوصول إلى الكهرباء.

وقالت (جنى)، وهي واحدة من عشرات الطلاب المشاركين في هذه المبادرة: «نتعلم كيفية القيام بشيء يرغب بعض الناس في تعلمه. كيف نصنع ضوءاً ونساعد الناس في أنحاء العالم (بهدف) إحداث فارق».

وأضافت «إحداث فارق في سن مبكرة يحفزنا بشكل أساسي على إحداث الفارق في سن أكبر، حين تزداد مسؤوليتنا المجتمعية».