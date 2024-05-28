الصين: اكتشاف 445 مقبرة أثرية في مقاطعة شانشي

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه عثر على 445 مقبرة يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام في مقاطعة شانشي بشمال الصين، ما يوفر بيانات قيمة لدراسة الجنائز والعادات الأخرى في تلك الحقبة.

واكتشفت المقابر، التي تعود إلى فترة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد)، على بعد نحو 500 متر شمال قرية شيويهتشوانغ في مدينة لينفن.

وتم تنفيذ أعمال التنقيب، بقيادة معهد مقاطعة شانشي للآثار، على مدار أكثر من عام.

وقال الباحث في المعهد، دوان شوانغ لونغ، إن المقابر صغيرة أو متوسطة الحجم، واكتشف أكثر من 700 قطعة من الآثار الثقافية، بما في ذلك أدوات برونزية وحديدية وفخارية ويشمية وعظمية.

ويعتقد دوان أن هذه الاكتشافات مفيدة لفهم التطور الثقافي من فترة الممالك المتحاربة إلى عهد أسرة تشين (221-207 قبل الميلاد).