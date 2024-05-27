إيقاف حكم كرة قدم مدى الحياة...5 بطاقات حمراء و15 دقيقة وقت اضافي

تم إيقاف حكم كرة قدم هولندي مدى الحياة بسبب احتفاله مع نادي ساهم هو بشكل أساسي بفوزه بعد إقصاءه 3 لاعبين من الفريق المنافس ومنحه 15 دقيقة وقتا إضافيا تكفي لتسجيل الفائز هدفا ضروريا.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، التقى ناديا كرة القدم الهولنديان "سانت جورج" و"إس في دي فالكن" في المباراة النهائية لدوري الدرجة الرابعة في البلاد لتحديد أي من الفريقين سيتم ترقيته إلى الدرجة الثالثة. ورغم أن هذه المباراة لا تبدو مهمة للغاية، لكن العواطف تكون مشحونة في بلد يأخذ كرة القدم على محمل الجد، خصوصا وأن الفائز سيرتقي درجة في سلم المنافسة مما جعل المباراة مهمة جدًا لكلا الناديين.

وكان من المفترض أن تكون مباراة متقاربة بين الفريقين الأكثر هيمنة في القسم، لكن المباراة جرت بشكل مختلف تمامًا عما كان متوقعًا بسبب الشخص الوحيد المسؤول عن اللعب النظيف، وهو الحكم. إذ اختار يان سميت أن يوظف نفوذه لسبب مجهول باتجاه دون آخر، محتفلا في النهاية مع الفريق الفائز دون حرج. فبعد مباراة رفع فيها الحكم سميت ثلاث بطاقات حمراء للاعبي "إس في دي فالكن" ورابعة لمدرب الفريق، سمح للمباراة أن تستمر لمدة 15 دقيقة إضافية بعد الـ 90 دقيقة العادية.

وبمجرد أن تمكن حارس مرمى سانت جورج من تسجيل هدف التعادل اللازم لضمان صعود النادي إلى الدرجة الثالثة الهولندية، أطلق سميت صافرة نهاية المباراة.

وبالطبع اشتكى مسؤولو "إس في دي فالكن" من سلوك الحكم بعد المباراة مباشرة، ولكن ما أثار غضبهم أكثر هو مقطع للاعبي ومسؤولي سانت جورج وهم يحتفلون بترقيتهم إلى جانب الحكم. وشوهد سميت وهو يضحك ويغني مع الفائزين وحتى يرفع الكأس. انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن أمام الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB) أي خيار سوى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فأصدر بيانا يوقف فيه الحكم نهائيا، وقال البيان وفقا لصحيفة "ماركا" الاسبانية " أبلغنا السيد سميت هذا الصباح بأنه لم يعد قادرًا على إدارة المباريات. نتوقع موقفًا محايدًا من الحكم وأن يتم التعامل مع كلا الفريقين باحترام. موقفه بالطبع لم يكن مؤشرا على ذلك”.

أما سميت، فأعلن عن غضبه من قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم بإيقافه مدى الحياة، مدعيا أنه احتفل مع أندية أخرى في الماضي، وأن الاتحاد الهولندي اتخذ قراره دون إجراء تحقيق، ودافع عن نفسه قائلا " لم أكن أحتفل مع اللاعبين! لقد غنيت أغنية واحدة فقط هذا كل شيء."