توزيع 65 ألف كتاب من معرض أبوظبي على المدارس

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم تنفيذ مبادرة لشراء 65 ألف كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33، وتوزيعها على مكتبات 220 مدرسة في الدولة، من خلال تخصيص منحة مالية تهدف إلى دعم دور المكتبات المدرسية في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة.

وأسهمت المنحة في شراء الكتب والإصدارات من 77 دار نشر شاركت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، لتُوزَّع على مكتبات 220 مدرسة في الإمارات، بهدف توفير مراجع لجميع المستويات التعليمية، ونشر ثقافة القراءة بين الطلبة، وإثراء المصادر التعليمية والمكتبات في مدارس الدولة، إضافة إلى دعم قطاعات النشر والصناعات الإبداعية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «إن اللغة العربية، بتراثها الأدبي المتنوّع والغني، هي أكثر من مجرّد وسيلة تواصل.. لغتنا هي أداة قوية وشاملة للتفكير الابتكاري والنقدي، ما يمكّننا من توحيد أفكارنا وكلماتنا. إن هذه المكرمة المقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤكد أهمية القراءة وتصون لغتنا، وتربط بين الثقافات المتعددة والمتحدثين بها، ما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة».

من ناحيته، ثمّن رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال: «تجسد هذه المبادرة والمنحة السنوية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مسيرة مستمرة من العطاء والدعم اللامحدود لقطاعي الثقافة والتعليم، وتُسهم في تعزيز مكانة المعرض منصة عالمية لنشر العلم والمعرفة، ونحن نقدِّر هذا الدعم الكبير من رئيس الدولة، الذي نستمد منه إلهامنا، بهدف مواصلة مسيرتنا لإبقاء سوق النشر المحلية والعربية ضمن حيز المنافسة، وضمان استدامتها في مسيرة التنمية الاجتماعية والحضارية والمشهد الأدبي المزدهر لإمارتنا».

وأضاف: «تَستكمِل هذه المنحة السنوية مسيرة طويلة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لدعم المسيرة المعرفية والثقافية المتواصلة، وتضع أمام الطلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر المعارف والعناوين الثرية التي احتضنها المعرض، ما يحفّز مخيلتهم الإبداعية، ويسهم في ترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب ومقدّراته، فضلاً عن أنها تمنح قطاع النشر وصناعة الكتاب مساحة جديدة لمواصلة العمل والعطاء».

محمد المبارك:

. المكرمة تؤكد أهمية القراءة وتصون لغتنا، وتربط بين الثقافات المتعددة والمتحدثين بها، ما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

علي بن تميم:

. المبادرة تضع أمام الطلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر المعارف والعناوين الثرية التي احتضنها المعرض.

. 220 مدرسة في الإمارات استفادت من الكتب والإصدارات.