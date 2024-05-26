اجتمعت العائلة على وليمة كباب من لحم الدببة.. فانتهت بأفرادها في المشافي

اجتمعت عائلة في داكوتا الجنوبية من أجل لم الشمل الذي شمل وجبة شديدة الخصوصية: كباب مصنوع من لحم دب أسود اصطاده أحد أفراد الأسرة من شمال ساسكاتشوان، كندا، في مايو 2022.

ونظراً لعدم وجود مقياس حرارة للحوم، قامت الأسرة بتقييم مدى نضج اللحم داكن اللون بالعين المجردة، حيث تم تناوله بشهية، ليغادر بعدها أفراد الأسرة إلى منازلهم في أريزونا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية.

ولكن بعد أيام قليلة، بدأ أفراد الأسرة يصابون بالمرض. أحدهم، وهو شاب يبلغ من العمر 29 عاماً في ولاية مينيسوتا، سعى للحصول على رعاية بسبب مرض غامض تميز بالحمى وآلام شديدة في العضلات وتورم حول عينيه، وارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، وغيرها من الحالات الشاذة المختبرية.

بعدها طلب الرجل الرعاية أربع مرات وأدخل إلى المستشفى مرتين خلال فترة 17 يوماً. ولم يعرف الأطباء عن لحم الدب إلا بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية، إذ اشتبهوا في أن الرجل يعاني من حالة تسمى داء الشعرينات وعدوى بالديدان الخيطية، والتي تكون موجودة في الألياف العضلية لمختلف الحيوانات آكلة اللحوم، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكنها نادرة جداً عند البشر في أميركا الشمالية. إذ بمجرد تناول اللحم، يتم إطلاق اليرقات المغطاة باللحم وتبدأ في غزو الأمعاء الدقيقة (المرحلة الهضمية)، مسببة الألم والإسهال والغثيان والقيء. ثم تتطور اليرقات إلى البالغين في القناة الهضمية، وتتزاوج، وتنتج المزيد من اليرقات هناك. ثم يتجول الجيل الثاني من الديدان عبر الجهاز اللمفاوي، إلى الدم، ثم في جميع أنحاء الجسم (المرحلة الجهازية). ويمكن أن تنتشر اليرقات في كل مكان، وتصل إلى العضلات الهيكلية والقلب والدماغ الغني بالأكسجين. وتتميز المرحلة الجهازية بالحمى وألم العضلات والتهاب القلب والتهاب الدماغ.

وتناسبت أعراض الرجل مع ستة آخرين من بين أفراد الأسرة الثمانية الذين تمت مقابلتهم والذين كانوا حاضرين لتناول وجبة لحم الدب، فنقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 12 عاماً. وكان أربعة من المرضى الستة قد تناولوا لحم الدب، في حين تناول اثنان الخضراوات المطبوخة بجانب اللحم.

وفي دراسة تفشي المرض نشرت الخميس الماضي في التقرير الأسبوعي الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أفاد مسؤولو الصحة من ولاية مينيسوتا ومركز السيطرة على الأمراض بأن المرضى الثلاثة في المستشفى عولجوا وتعافوا، كما تعافت الحالات الثلاث المتبقية دون علاج.

ونصح الأطباء قبل كل شيء، الأشخاص الذين يأكلون لحوم الطرائد البرية الاستثمار في مقياس حرارة اللحوم والتأكد من طهي اللحوم جيداً لتجنب المخاطرة بديدان الدماغ، ذلك إن كان ثمة مبررات لتناول لحم الدببة فعلياً.