جزيرة يابانية تحتفي بالقطط.. عددها يفوق البشر

تحتفي جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بالقطط بشكل كبير، إذ أقامت لها «نيكو غينغا»، أو ضريح القطط، في تاشيروجيما، التي يفوق عدد القطط فيها عدد البشر.

وتقول الأسطورة إن الجزيرة كانت مشهورة بتربية دودة القز، وكان المزارعون يحتفظون بالقطط لأنها تطرد الفئران، وتحمي شرانق دودة القز من القوارض.

كما يعتقد الصيادون في الجزيرة تقليدياً أن القطط تجلب الحظ السعيد، بما في ذلك كميات كبيرة من الأسماك.

وتقول أسطورة أخرى إن الصيادين كانوا يراقبون سلوك القطط للحصول على نصائح حول الطقس القادم قبل التوجه إلى البحر.

وتعايش سكان الجزر لفترة طويلة مع القطط. لكن في أحد الأيام، أصاب صياد قطة عن طريق الخطأ أثناء عمله، فشعر بالأسف على الإصابة، فبنى سكان الجزيرة ضريحاً للقطط.

ويعيش في تاشيروجيما أكثر من 100 قطة، إلى جانب نحو 50 شخصاً. وعلى طول طريق مرصوف يمتد نحو كيلومترين بين ميناءي الجزيرة، تقوم القطط بتنظيف نفسها وتختلط مع القطط الأخرى.

ويوجد عدد قليل من المقاهي والنزل، واعتادت معظم القطط السياح الذين يمكن رؤيتهم وهم يداعبون الحيوانات الصديقة في جميع أنحاء الجزيرة.