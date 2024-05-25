القبض على مغني الراب شون كينغستون ومداهمة منزله بتهمة الاحتيال

ألقي القبض على مغني الراب الشهير شون كينغستون في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتهم الاحتيال، بعد ساعات عدة من قيام قوات خاصة بمداهمة قصره المستأجر في جنوب فلوريدا ومصادرة شاحنة محملة بالممتلكات.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إن كينغستون اعتقل دون وقوع أي حادث بناء على مذكرة اعتقال في فلوريدا في منطقة فورت إيروين، وهي قاعدة عسكرية في الصحراء على بعد نحو 150 ميلاً (240 كيلومتراً) شمال شرق لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق من يوم أمس، اعتقل محققو بروارد والدته جانيس تورنر البالغة من العمر 61 عاماً، أثناء مداهمة منزل مغني الراب الذي تبلغ مساحته 14 ألف قدم مربعة (1300 متر مربع) في جنوب غرب رانشيز، وهي ضاحية ثرية في فورت لودرديل يقطن فيها العديد من المشاهير والرياضيين المحترفين، بمن فيهم دواين «ذا روك» جونسون، ونجم ميامي دولفينز تيريك هيل.

وأحال المدعون العامون في مقاطعة بروارد جميع الأسئلة إلى مكتب المأمور الذي رفض الكشف عن تفاصيل محددة حول الاتهامات، مشيراً إلى أن التحقيق مستمر. وبعد المداهمة تمكن المراسلون خارج المنزل من رؤية السلطات وهي تملأ شاحنة تحميل بالبضائع، وكان القصر محاطاً بالسيارات الرياضية باهظة الثمن.

وكتب كينغستون على «إنستغرام» في وقت سابق من يوم أمس: «الناس يحبون الطاقة السلبية، أنا بخير، وكذلك أمي! المحامون الخاصون بي يتعاملون مع كل شيء». وتم حذف المنشور في وقت لاحق.