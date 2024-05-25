«دبي الرياضية» تبث نهائي كأس ألمانيا اليوم

أعلنت «دبي للإعلام» انتهاء كل التحضيرات الخاصة بنقل المباراة النهائية لكأس ألمانيا للموسم 2023-2024، ثانية أكبر البطولات في عالم كرة القدم الألمانية، عبر قناة «دبي الرياضية»، وستقام المباراة مساء اليوم في تمام 9:00 بتوقيت الإمارات، على استاد الملعب الأولمبي في برلين، وستشهد لقاء فريق باير ليفركوزن، محطم الأرقام القياسية في القارة العجوز، وفريق «إف سي كايزرسلاوترن» القادم من دوري الدرجة الثانية. ويأتي ذلك في إطار حرص «دبي للإعلام» على مواكبة ومتابعة كل الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، حيث تعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تبث فيها البطولة حصرياً على شاشة قناة «دبي الرياضية».

ويعد نهائي كأس ألمانيا حدثاً رياضياً وثقافياً مهماً في ألمانيا، حيث يمثل فرصة للأندية المشاركة لكتابة التاريخ، وللاعبين لإظهار مهاراتهم أمام عشاق كرة القدم. ويتوقع أن يشهد لقاء باير ليفركوزن و«إف سي كايزرسلاوترن» حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً للمكانة التي يتمتع بها الفريقان المتنافسان، لاسيما أنه منذ تسعينات القرن الماضي لم يسبق لأي منهما أن توج بالبطولة التي تعد ثانية أعرق البطولات في ألمانيا بعد الدوري الألماني (البونديسليغا).

وأشار مدير القنوات الرياضية في «دبي للإعلام»، عبدالرحمن أمين، إلى حرص القنوات على تقديم تغطيات حصرية لأبرز الأحداث والمباريات العالمية، ما يسهم في تسليط الضوء على الحراك الرياضي العالمي. وقال: «يمثل نهائي كأس ألمانيا، واحداً من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي شهدت على مدار العقود الماضية تسجيل العديد من اللحظات التاريخية، وهو ما حوّل النهائي إلى منصة للانطلاق نحو العالم، لاسيما أنه يتمتع باهتمام وتغطية إعلامية واسعة على مستوى العالم»، مبيناً أن المباراة تتميز بكونها تجمع بين فريق من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية، ما يجعل منها حدثاً مهماً في تاريخ كرة القدم الألمانية، إضافة إلى مجموعة المفاجآت التي قدمها نادي باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي، وتتويجه بطلاً لـ«البونديسليغا 1» دون أي خسارة، ما سيجعل من المباراة حدثاً مرتقباً لجماهير عشاق الساحرة المستديرة. وأكد أمين أن قناة «دبي الرياضية» استعدت للحدث، من خلال تغطية حصرية ونوعية مع نخبة من المحللين الرياضيين في استوديو كأس ألمانيا، ما يكشف مدى الإمكانات التي تتمتع بها قناة «دبي الرياضية»، وقدرتها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عشاق كرة القدم حول العالم.