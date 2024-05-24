"روبيان بالمخدرات".. اليونان تضبط عصابة دولية تُهرّب الكوكايين في حاويات شحن

أسقطت الشرطة اليونانية عصابة دولية تُهرّب مخدر الكوكايين في حاويات شحن من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وتركيا.

وأُلقي القبض على ألبانيين اثنين ويونانيين اثنين بعد تحريات دامت لأشهر أجرتها سلطات مكافحة المخدرات والتهريب اليونانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وقال مسؤولون بالشرطة إنه تم العثور على عشرات الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على أكثر من 210 كيلو غرامات من الكوكايين وجرت مصادرتها من داخل حاويات تضم شحنة من الروبيان في ميناء بيريوس.

وقالت الشرطة في بيان إنه جرت مصادرة أكثر من 130 ألف يورو (141 ألف دولار) وبندقية وطلقات رصاص وهواتف محمولة ووثائق تُشير إلى كميات المخدرات والأرباح المتوقعة إلى جانب أدلة أخرى خلال مداهمات لمنازل المشتبه بهم وسياراتهم.

وبناء على الأدلة، تُقدّر السلطات أن العصابة كانت تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تزيد على خمسة ملايين يورو.