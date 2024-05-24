مدانة بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين وتطلب الاستئناف

خسرت ممرضة بريطانية استئنافا على إدانتها بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين.

طلبت لوسي ليتبي (34 عاما) الإذن لاستئناف الحكم بعد إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد العام الماضي. ونظرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف البريطانية في القضية في أبريل الماضي، وأصدرت قرارها الجمعة.

قالت القاضية فيكتوريا شارب: "بعد الاستماع إلى طلبها، قررنا رفض الإذن بالاستئناف ورفض جميع الطلبات المرتبطة به. وسيتم إصدار الحكم الكامل في الوقت المناسب.

وكانت هيئة محلفين في محكمة مانشستر كراون قد وجدتها مذنبة بارتكاب الجرائم التي وقعت بين يونيو 2015 ويونيو 2016 في وحدة الأطفال الحديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر شمال غربي إنجلترا.

ولا يتمتع معظم المتهمين في قضايا المحاكم البريطانية بالحق التلقائي في الاستئناف، إذ يجب عليهم الحصول على إذن للاستئناف بشأن قضايا قانونية محددة بدقة.