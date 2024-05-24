نهايات أيام ساحرة ترسمها الطبيعة في دبي

يكتمل الجمال في دبي.. كل يوم تودّع الشمس سكان هذه المدينة وزوّارها بمشهد ساحر يفوق جمال وداع اليوم السابق.

لوحات يومية مبدعة ترسمها الطبيعة بين غروب وأفق تمتزج فيه الألوان البديعة بشاطئ يقصده الأطفال مع أسرهم، لقضاء أجمل الأوقات وأكثرها هدوءاً ومنحاً للسكون والسكينة. في أفق دبي تشترك الطبيعة وجودة صنعة البناء والمرافق ذات السمعة العالمية في تكوين المزيد من المشاهد والجماليات، التي توثقها عدسات المصورين لتروي بها حكايا عن نهاية يوم، والاستعداد ليوم جديد لن تبخل عليه الطبيعة بمشهد أكثر جمالاً.