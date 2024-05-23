المئات أصيبوا بضربات شمس بسبب موجة حر شديدة في باكستان

عالج أطباء مئات الأشخاص الذين أصيبوا بضربات شمس داخل مستشفيات بجميع أنحاء باكستان يوم الخميس.

أدت موجة حارة شديدة إلى ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية بسبب ظاهرة تغير المناخ.

ارتفعت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية الاربعاء بمدينة موهينجو دارو الشهيرة بمواقعها التاريخية في إقليم السند جنوبي البلاد.

تضرر الإقليم بشدة بسبب الأمطار الموسمية الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات المدمرة عام 2022.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر لمدة أسبوع على الأقل.

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، وتناول المزيد من السوائل، وتجنب السفر غير الضروري.

لكن عمالا يقولون إنه ليس لديهم خيار بسبب حاجتهم للعمل من أجل إطعام أسرهم.

ويقول أطباء إنهم عالجوا مئات المصابين بمدينة لاهور شرقي البلاد، بينما نقل العشرات إلى مستشفيات في مناطق حيدر أباد ولاركانا ويعقوب آباد في إقليم السند.

وضربة الشمس مرض خطير يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة كبيرة، ما قد يتسبب في فقدان البعض للوعي.

قد تسبب ضربة الشمس الشديدة الإعاقة أو الوفاة.