«كاربول كاريوكي» يستحضر أجواء «وديمة وحليمة»

طاقة إيجابية عالية، وأجواء مملوءة بروح الفكاهة تقدمها الفنانة البحرينية سعاد علي، وزميلتها الإماراتية أمل محمد، عبر حلقة برنامج «كاربول كاريوكي» السادسة التي تعرض مساء اليوم الخميس على شاشة تلفزيون دبي، التابعة لـ«دبي للإعلام»، حيث تستعيد خلالها سعاد وأمل أجواء مسلسل «وديمة وحليمة» الذي عرض الجزء الثالث منه خلال رمضان الماضي على قناة «سما دبي».

تنطلق حلقة البرنامج من اللحظة التي يستقبل فيها وسام بريدي نجمتي المسلسل، لينطلقوا معاً في رحلة يجوبون فيها شوارع دبي ومناطقها، ترافقهم العديد من الأغاني التي تفاعلت معها سعاد وأمل».

البداية كانت مع الفنانة البحرينية سعاد علي التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في كل أجزاء مسلسل «وديمة وحليمة»، وما حققه من نجاح لافت، مشيرة إلى أن مجموعة المواقف الكوميدية التي يقدمها العمل قد تحدث في الحياة اليومية، كما تحدثت أيضاً عن أسباب المصالحة بين «وديمة» و«حليمة» أثناء الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث. وقالت: «كانت كواليس العمل مميزة وتختلف تماماً عن المشاهد التي ظهرت على الشاشة، حيث كان الوفاق بين أعضاء فريق العمل سيد الموقف، وكنا دائماً نتبادل فيما بيننا الأفكار والأحاديث الجميلة».

في المقابل، تستعيد سعاد ذكريات تجربتها في مسلسل «دارت الأيام» قائلة: «(دارت الأيام) يعتبر أول عمل كوميدي قدمته على الشاشة، واستمتعت بالعمل فيه كثيراً»، منوهة بأنها لو عاد بها الزمن إلى الوراء فستتخلى عن كثير من الأدوار التي سبق أن قدمتها خلال مسيرتها الفنية. أما عن علاقتها مع زملائها في الوسط الفني، فقالت: «خلال مسيرتي الفنية عملت مع مجموعة كبيرة من الفنانين، ولكن أحب العمل كثيراً مع الفنان أحمد الجسمي، والفنان مرعي الحليان، واستمتعت بتجربة التمثيل مع الفنانة سعاد عبدالله، والفنانة إيمان السيد، أما الفنانة حياة الفهد فأشعر بأنها جزء مني، فهي إنسانة عزيزة على قلبي، وأتمنى العمل مع الفنانة السورية منى واصف».

وفي ردها على سؤال حول مكانة دبي والإمارات في قلبها، قالت سعاد: «أعشق دبي والإمارات كثيراً، وأحرص على الوجود فيها باستمرار، لاسيما أنني في كل مرة أزور فيها دبي أفاجأ بمعالم جديدة، مثل (متحف المستقبل) و(البرواز)، وهي من الأماكن التي أخطط لزيارتها قريباً، وفي الوقت نفسه أتمنى زيارة الهند واستكشافها».

أما الفنانة أمل محمد، التي انضمت إلى طاقم مسلسل «وديمة وحليمة» في الجزء الثاني، فأشارت إلى أن «كواليس العمل كانت مملوءة بالطاقة الإيجابية». وقالت: «عملت سابقاً مع معظم أبطال العمل الذين اعتبرهم أساتذتي، كما أرتبط معهم بعلاقة قوية على الصعيد الشخصي»، لافتة إلى أنها تجد نفسها أيضاً في المسرح الذي تعشقه.

وخلال الحلقة تطرقت أمل إلى تجربتها في تقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بدايتها مع برامج الأطفال عندما كانت في عمر الثامنة. وقالت: «كانت التجربة جميلة جداً خاصة أن عمري آنذاك لم يكن يتجاوز الثماني سنوات، وقد فرحت بتلك التجربة كثيراً، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء فأفضل أن أكون مقدمة برامج»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستختار مرة أخرى تخصص «دراسات أمنية وتحليل المعلومات». وقالت: «أحب هذا التخصص، ولو سنحت لي الفرصة فسأختاره مرة أخرى، وأتمنى أن أتمكن من الحصول على درجة الدكتوراه في هذا التخصص».

وأشارت أمل إلى أنها تفضل متابعة أعمال الفنان داود حسين، وكذلك عمر الملا، وذكرت أن الفنانة أميرة محمد وزميلتها شهد الياسين هما الأقرب إليها، وترى أن الفنانة بثينة الرئيسي من أكثر النجوم نجاحاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها دائمة الاستماع إلى أغنيات الفنان حسين الجسمي. وقالت: «أحرص على متابعة جميع أعمال الجسمي الغنائية، وعلاقتي مع الفنان فايز السعيد قوية».

يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض مساء الخميس في تمام الساعة 22:30 على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.

سعاد علي:

. أعشق دبي والإمارات كثيراً، وأحرص على الوجود فيها باستمرار، إذ إنني في كل مرة أزور فيها دبي أفاجأ بمعالم جديدة.

أمل محمد:

. أحرص على متابعة جميع أعمال الجسمي الغنائية، وعلاقتي مع الفنان فايز السعيد قوية.