سكارليت جوهانسون مصدومة بسبب تقليد «شات جي بي تي»

قالت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون إنها «مصدومة» و«غاضبة» بشأن مدى تشابه أحد الأصوات في تطبيق «شات جي بي تي» مع صوتها «بصورة مخيفة».

وكانت شركة «أوبن أيه أي» قد قالت إنها «ستوقف» استخدام أحد الأصوات في تطبيق «شات جي بي تي»، عقب وجود مقارنات بينه وبين صوت الممثلة الأميركية.

يشار إلى أن جوهانسون قامت بأداء الدور الصوتي لتطبيق ذكاء اصطناعي في فيلم «هير» الذي صدر عام 2013، وتدور أحداثه في المستقبل القريب، وتقع خلاله الشخصية التي يؤديها الممثل يواكين فينيكس في حب المساعدة الافتراضية.

ونقلت وكالة «بي أيه ميديا» البريطانية عن جوهانسون قولها إن المدير سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة «أوبن أيه أي» تواصل معها في سبتمبر الماضي، وطلب منها استخدام صوتها في التطبيق، قائلاً إنه شعر أنه سيكون أمراً مريحاً «للذين يشعرون بصعوبة في التعامل مع التكنولوجيا».

وأوضحت: «بعد كثير من التفكير ولأسباب شخصية، رفضت العرض. وبعد تسعة أشهر، أصدقائي وأفراد أسرتي لاحظوا مدى تشابه صوت النظام الجديد (سكاي) مع صوتي».

وتابعت جوهانسون: «عندما سمعت النموذج التجريبي، شعرت بالصدمة والغضب وعدم التصديق أن ألتمان سيمضى في استخدام صوت يبدو مشابهاً لصوتي بصورة مخيفة، لدرجة أن أقرب أصدقائي والجهات الإعلامية يمكن ألا يدركوا الفرق».