نكهات تفوح في قلب دبي

روائح التوابل بكل نكهاتها تفوح في قلب دبي، حيث السوق التراثية التي تستهوي ضيوف المدينة، وتداعب الحواس كافة، وليس الشمّ فحسب، إذ يتفنن أصحاب الدكاكين القديمة في عرض منتجاتهم بصورة جمالية، لتتجاور معاً ألوان القرفة والشطة والكركم واللبان، وتشكيلات القرنفل والكركديه والزهور، وخيرات كثيرة من التوابل والأعشاب الآتية من كل مكان: عربية وهندية وسريلانكية، وغيرها، والتي تصلح جميعها لأن تكون هدية تحمل عبق دبي، وذكريات زيارة أسواقها التي لن تُنسى.