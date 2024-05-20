مشاهد وحشية.. اعتقال 5 أشخاص يعذبون الحيوانات قبل ذبحها.. "فيديو"

أمر حاكم مدينة أماسيا التركية بفتح تحقيق مع 5 أشخاص يعملون في أحد المسالخ بالمدينة، بعد انتشار مقطع فيديو وهم يعذبون عجلاً بطريقة وحشية قبل ذبحه.

وأعلن وزير العدل التركي، يلماز طُنْتش "Yılmaz Tunç"، أن مكتب المدعى العام الرئيسي في سولوفا فتح تحقيقاً في الواقعة، وفقا للمادة 14 من قانون حماية الحيوان رقم 5199، وأنه تم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم ضمن نطاق التحقيق".

بدوره، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن "صور القسوة على الحيوانات غير مقبولة على الإطلاق في منشأة تقع في منطقة سولوفا في أماسيا"، معلنا أن الوزارة أوقفت المؤسسة المعنية بسبب "عمليات الذبح التي تعيق الرفق بالحيوان".

وجاء في البيان الذي أدلى به حاكم أماسيا "أن بعد تداول الصور والمقاطع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تظهر تعذيب الماشية، وبما يتماشى مع معلومات مكتب المدعي العام لدينا، ونتيجة للبحث الذي تم إجراؤه حول هذا الموضوع، فإن المشتبه بهم الذين تم تحديدهم على أنهم نفذوا الحادث تم القبض عليهم وباشرت الجهات المعنية، الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى ذلك، فرضت مديرية الزراعة والغابات في المقاطعة ومديرية فرع المتنزهات الوطنية في أماسيا العقوبات الإدارية اللازمة على الشركة والمشتبه بهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة،وأن يتم إعلان للجمهور بتفاصيل التحقيقات فور الإنتهاء منها".