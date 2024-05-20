أطعمة يجب تجنبها في حالة التهاب الحلق

تنصح الدكتورة آسيات زيركويفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة بتجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات عند ظهور أعراض التهاب الحلق.

وتقول الأخصائية: "يوصى قبل كل شيء باستبعاد الأطعمة الدهنية والحارة والمالحة والحامضة و الباردة جدا والساخنة جدا من النظام الغذائي. لأنها يمكن أن تسبب تهيج الجدار الخلفي للحلق. كما لا ينصح بتناول مشروبات معينة، مثل الصودا والعصائر الحامضة والكحول والمشروبات الساخنة. لأن المشروبات الساخنة جدا تحرق الغشاء المخاطي وتزيد من الالتهابات"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وتشير الطبيبة، إلى أن الهواء الجاف يزيد من جفاف تجويف الفم، لذلك ينصح بترطيب هواء الغرفة وتهويتها لتجنب الشعور بعدم الراحة في الحلق.

وتقول: "يلحق التعرض للمكونات السامة لدخان التبغ الضرر بالغشاء المخاطي للبلعوم الفموي. لذلك، لتجنب الإصابة والالتهابات في الحلق، يجب تجنب التدخين".

ووفقا لها، لا ينبغي تناول مضادات الحيوية، أو استخدام البخاخات أو أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على الكحول دون وصفة الطبيب، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تورم وتطور مضاعفات خطيرة في الحلق.

وتقول: "يرتبط التهاب الحلق عادة بعدوى فيروسية. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من التهاب في الحلق أو ألم في الحلق، فمن الأفضل أن يبدأ العلاج بالغرغرة باستخدام نتروفورازون (Nitrofurazone ) الاسم التجاري فوراسيلين، وامتصاص أقراص لتخفيف الألم. كما من الضروري الحفاظ على توازن الماء، فشرب الكثير من الماء الدافئ يساعد على ترطيب الغشاء المخاطي وتسريع عملية الشفاء".