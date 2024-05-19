8 أشخاص يتسببون بإلغاء 60 رحلة في مطار ميونيخ

اعتقلت الشرطة الألمانية ثمانية ناشطين في مجال المناخ كانوا قد تسللوا إلى أراضي مطار ميونيخ، السبت؛ ما تسبب بإغلاق المطار لفترة وجيزة، وأدى إلى إلغاء نحو 60 رحلة خلال أسبوع عطلات مزدحم.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن ستة من الناشطين ألصقوا أنفسهم بأحد مدرجي المطار، لكن الوضع الآن تحت السيطرة، وأن كلا المدرجين مفتوحان أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وقالت جماعة (لاست جنيريشن) "الجيل الأخير"، في سلسلة منشورات على منصة إكس، إنها مسؤولة عن الواقعة، وظهر في المنشورات أيضا أعضاء بالجماعة يجلسون على ما يبدو أنه مدرج طائرات أو طريق أسفلتي، مع لافتات احتجاج.

وكانت الجماعة قد أقامت احتجاجات مماثلة فيما سبق.

وورد في منشور "ستة أشخاص يجلسون في مجموعتين في موقعين مختلفين بمطار ميونيخ".

وكُتب على إحدى اللافتات "المشكلة هي الحكومة، لا عطلتنا".

وذكر متحدث أن المطار كان قد أُغلق كليا أمام رحلات المغادرة والوصول لقرابة ساعتين.

وأضاف أنه جرى تحويل مسار نحو 11 رحلة وإلغاء 60 أخرى، ولا يزال من المحتمل تأخير بعض الرحلات.

وحدث الاضطراب خلال فترة من أكثر فترات السفر ازدحاما في المطار الواقع جنوبي ألمانيا، ولا تتجاوزها فترة أخرى في الازدحام إلا فترة عطلة "عيد القيامة"، بحسب مسؤولي المطار.