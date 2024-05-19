ألق التراث الإماراتي.. عابر للحدود

ضيافة إماراتية عابرة للحدود، وأزياء تراثية، وتقاليد ونقوش حناء، يتزيّن بها معرض سالونيك الدولي للكتاب في اليونان، الذي يحتفي بالثقافة العربية في دورته الـ20، إذ تحل الشارقة (ضيف شرف) على الحدث الثقافي الذي يصل إلى ختامه اليوم.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، أن «المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية أتاحت تقديم التراث الإماراتي بصورة بهيّة، وسط تفاعل من الزوار والجمهور مع مفردات من صميم الهوية الإماراتية الأصيلة». من جهتها، قالت مديرة مركز الحِرف الإماراتية التابع للمعهد، خلود الهاجري: «يغمرنا الاعتزاز بهذه المشاركة في معرض سالونيك للكتاب، للتعريف بالتراث الإماراتي، واستعراض الأزياء التقليدية الرجالية والنسائية التي تقدّم صورة حية عن زيّنا الأصيل الذي أصبح حاضراً بقوة في مشاركات الشارقة الدولية، ويستهوي الزوار الذين يتهافتون على شرائه وارتدائه لأخذ صور تذكارية». وأشارت إلى أن الحِرف التراثية الإماراتية حضرت بقوة من خلال صناعات الدُمى التقليدية والفروخة والمكاحل، إضافة إلى الحنّاء التي قدّمتها الوالدة موزة سيفان، فضلاً عن الضيافة الإماراتية التقليدية من قهوة وحلويات شهية. وتضمنت مشاركة المعهد سلسلة من العروض الحية للحرف التقليدية النسائية، وركن الأزياء الشعبية الرجالية والنسائية، وأزياء الأطفال، إضافة إلى ركن الضيافة، حيث تُقدّم القهوة الإماراتية والحلويات الشعبية، ما يعكس الكرم الإماراتي والصفات الحميدة في التعامل مع الآخر وتقديره واحترامه.