«باص 22».. فيلم عن قصة متعددة الثقافات

بقصة متعددة الثقافات، تقدم المخرجة ويندي بيدنارز فيلمها الجديد «باص 22»، وهو أول فيلم روائي طويل من إنتاج منصة OSN، وتؤدي بطولته النجمة كندة علوش. وبعد جولة ناجحة بالمهرجانات الدولية، بدأ عرض الفيلم التجاري، الخميس الماضي، في 17 دار سينما سعودية.

وعرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، واستقبله الجمهور والنقاد بشكل لافت، وشارك بمهرجان جوباج السينمائي في جنوب إفريقيا، وتوج بجائزة أفضل فيلم.

ويدور «باص 22» حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها، بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات.

الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز، وبطولة كندة علوش، وتانيشثا تشاترجي وأميت سيال. والعمل إنتاج مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة والهند والأردن.

. 17 دار سينما سعودية يعرض فيها الفيلم حالياً.