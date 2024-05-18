‎افتتاح فرعين جديدين في عجمان كريستال عباية استوديو.. رائدة في عالم العبايات الأنيقة عبر الانترنت

‎بدأت رحلة كريستال عباية استوديو في عام 1993 بشغف عميق لصناعة إكسسوارات العبايات وخلال هذه السنوات، أقامت علاقات وثيقة في سوق الأقمشة، مكنتها من كسب سمعة متميزة بجودة وثقة لامثيل لهما.

‎ففي عام 2010 وبسبب ازدياد الطلب على الأقمشة الفاخرة تم توسيع مجموعة منتجات الشركة لتشمل مجموعة متنوعة من العبايات المصممة خصيصاً لمصممي وتجار التجزئة في مجال العبايات.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2020 جلبت جائحة كوفيد19- تحديات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناعة الأزياء، حيث وجدت المتاجر والمحالات التجارية نفسها تواجه الإغلاق الاضطراري وقيود العمل، مما دفع الكثيرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، وكانت هذه اللحظة الحرجة عندما اضطرت الشركة إلى إطلاق استراتيجة عمل جديدة، حيث قمنا بتصميم وتفصيل أجدد الأقمشة الخام المتوفرة لدينا إلى عبايات أنيقة وبيعها عبر الإنترنت بالكامل.

لقد كانت هذه الاستراتيجية الجديدة ليس مجرد محاولة للبقاء؛ بل كانت خطوة استباقية نحو مستقبل يجمع بين الجمال والمسؤولية في تصميم" العبايات"، على الرغم من التحديات التي واجهتنا، فإن الطلب على عباياتنا تجاوز جميع التوقعات، مما يؤكد جمال تصاميمنا لهذه العبايات التي هي أساس مجتمعنا العربي والإسلامي واستغللنا الفرصة للانطلاق في فصل جديد في رحلتنا و إطلاق كريستال عباية استوديو.

يتجاوز التزامنا بالاستدامة حدود اتجاهات الموضة؛ فهو متأصل في كل جانب من جوانب العمل. من توفير المواد الصديقة للبيئة إلى الممارسات الأخلاقية في العمل، حيث نسعى جاهدين لتقليل أثرنا البيئي وزيادة التأثير الاجتماعي الإيجابي، وذلك نابع من إيماننا بأن الموضة ينبغي أن لا تكون جميلة فقط، بل ينبغي أن تكون أيضاً ذات فائدة، ورؤيتنا وقيمنا أساس إلهام كل ما نقوم به في كريستال عباية استوديو، فعباياتنا ليست فقط جميلة ولكن أيضاً مصممة لتدوم رغم أنها صنعت في عصر يهيمن عليه الموضة القابلة للتغير.

ونحن نقدم كل عباية لدينا بعناية فائقة لتتحمل اختبار العوامل اليومية، ما يضمن أن تظل عباية كريستال عباية قطعة أساسية محببة في خزانة الملابس لسنوات قادمة. رؤيتنا هي تصميم عبايات عملية وفاخرة تشمل عبايات ملونة وعبايات سوداء وفساتين عباءة بأسعار خاصة وتكون متاحة لجميع فئات المجتمع.

‎حصلت كريستال عباية استوديو على أكثر من 42 ألف تقييم بخمس نجمات من عميلاتنا في جميع أنحاء العالم استناًدا إلى التقييم العالي لسعادة عميلاتنا عبر الانترنت، ويسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعين جديدين في عجمان، مخصصين لتوفير تجربة تسوق مميزة لزبائنا الكرام.

وبينما ننطلق في هذه الرحلة المميزة، ندعوكم للانضمام إلينا لنعيد تعريف الأناقة والموضة ونمكن المرأة من إبراز جمال شخصيتها وقوتها من خلال اختيارها لعبايات كريستال عباية استوديو.