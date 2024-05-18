«جمعة الماجد» يُخرّج 38 متدرباً في إدارة الوثائق والأرشيف

اختُتمت في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي فعاليات دورة الاتجاهات الحديثة في إدارة الوثائق والأرشيف، التي انطلقت في 14 من مايو الجاري واستمرت على مدى ثلاثة أيام، وشارك فيها 38 متدرباً ومتدربة من المتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف من داخل الدولة وخارجها.

وهدفت الدورة إلى تبسيط مصطلحات ومفاهيم علم الوثائق والأرشيف، وكذلك شرح إجراءات وعناصر بناء برمجيات إدارة الوثائق والأرشيف، خصوصاً في ظل تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء المعايير والمواصفات الدولية لإدارة الوثائق في البيئة التقليدية والإلكترونية. وتحدث الأساتذة المحاضرون في الدورة عن محاور عدة من أبرزها: المفاهيم والمبادئ والنظريات، والتنظيم الإداري والمحيط القانوني، والمعايير الدولية لإدارة الوثائق والأرشيف، وتهيئة نظم إدارة الوثائق والأرشيف للتحول للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والأرشيف، وإدارة المستودعات الرقمية.