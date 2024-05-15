«كاربول كاريوكي 6» يجمع نجوم «إكس فاكتور» عبر تلفزيون دبي

يواصل الموسم السادس من برنامج «كاربول كاريوكي» سرد حكايات النجوم عبر شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، حيث يستضيف في حلقته الخامسة التي تعرض مساء غدٍ الفنانة حنين الشاطر، الفائزة بلقب «إكس فاكتور»، ومعها زملاؤها الفنانة شيماء عمران، والفنان حمدان محمد، والفنانة ياسمينا، والفنانة فاطمة عابدين، وكذلك الفنان أحمد كعكة من «فرقة بساطة».

الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يقدمه وسام بريدي ستكون مملوءة باللحظات الجميلة والمواقف الطريفة والأغنيات التي تؤديها مواهب «إكس فاكتور»، حيث كشف بعضهم عن نجاحهم في تسجيل أولى أغنياتهم، فيما شكل البرنامج فرصة لإعادة لم شملهم مجدداً، وذلك بعد مرور نحو خمسة أشهر على مغادرتهم مسرح «إكس فاكتور» الذي أسدل ستائر موسمه الأول في يناير الماضي.

وأكدت الفنانة حنين الشاطر، خلال الحلقة أنها انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات مصرية وخليجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تستمد قوتها من والدها الذي رافقها في مسيرتها الفنية منذ بداياتها. وقالت: «والدي يمثل مصدر قوة بالنسبة لي، ووجوده بجانبي يمنحني القوة ويشجعني، ويحفزني كثيراً على العطاء»، وتحدثت عن شعورها عندما وقفت للمرة الأولى أمام لجنة تحكيم «إكس فاكتور»، مشيرة إلى أن فوزها باللقب أتاح لها المجال للظهور أمام الجمهور.

وأكدت شيماء عمران أن «إكس فاكتور» يمثل تجربة فريدة من نوعها. وقالت: «خلال البرنامج تعرفت إلى مجموعة من الأشخاص المميزين والتقيت مع لجنة تحكيم تضم نجوماً معروفين على الساحة، ولذلك أعتبره تجربة فريدة، إلى جانب أن البرنامج ساعدني في خلق قاعدة جماهيرية واسعة ومعجبين ومحبين».

أما حمدان محمد فوصف أداءه مع شقيقه بـ«الجبار»، مشيراً إلى أنه لو أتيحت له الفرصة للمشاركة مجدداً في «إكس فاكتور» فسيختار أن يكون ضمن فريق الفنانة أنغام. في المقابل، عبرت ياسمينا عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج الذي منحها مساحة واسعة للتعبير عن قدرتها في الغناء باللغة العربية. منوهة بأنها ترى نفسها «نجمة بوب عالمية» في المستقبل، وأن «اللغة العربية ستبقى رفيقتها على الدوام».

يُذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.