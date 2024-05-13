أطعمة تؤدي إلى شيخوخة الجسم

أوضحت الطبيبة الروسية غالينا فولكوفا أن هناك بعض الأطعمة تؤدي إلى شيخوخة جسم الإنسان.

وأشارت فولكوفا إلى أن "الأطعمة فائقة المعالجة تسبب في المقام الأول شيخوخة الجسم، وبينها الأطعمة التي تنتج في الظروف الصناعية وتحتوي على مكملات مختلفة، مثل المواد الحافظة والمستحلبات والنكهات الصناعية، وكذلك المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر".

ومن أجل إبطاء الشيخوخة نصحت أخصائية التغذية بالالتزام بنظام غذائي متوازن في جميع العناصر الغذائية الأساسية، وهي البروتينات والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي، حسب الطبيبة، على قدر كاف من الفواكه والخضروات، أي ما يعادل 400-500 غرام من الأطعمة النباتية.