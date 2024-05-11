لوزيرن.. رحلة في التاريخ السويسري والطبيعة الفريدة

تعد مدينة لوزيرن السويسرية واحدة من أجمل وأكثر المدن سحراً في سويسرا، حيث تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق والحياة الثقافية الغنية.

وتقع مدينة لوزيرن في قلب سويسرا، على شاطئ بحيرة لوزيرن، وتحيط بها جبال الألب الشاهقة، ما يمنحها منظراً طبيعياً ساحراً.

وتشتهر لوزيرن بأنها وجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية. ويعود تاريخ المدينة إلى العصور الوسطى، ويمكن للزوار استكشاف آثار هذا التاريخ عبر الأبنية التاريخية والقلاع والكنائس العتيقة التي تزين شوارعها الضيقة والممرات القديمة.

وتعد قلعة شويتش من أبرز المعالم السياحية التي يمكن زيارتها وتقع في واحد من أهم المواقع التاريخية في المدينة، وتوفر إطلالات خلابة على المدينة والبحيرة، كما يجذب جسر كابلر الذي يعد أطول جسر مغلق للمشاة في أوروبا، الزوار بمعماره الرائع وإطلالاته الخلابة. وإضافة إلى معالمها التاريخية، تضم لوزيرن أيضاً مجموعة متنوعة من المتاحف والمعارض الفنية والثقافية، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الثقافة والفن. كما يمكن للزوار الاستمتاع برحلات القوارب على بحيرة لوزيرن، أو التنزه في الجبال المحيطة.

ولا يمكن الحديث عن مدينة لوزيرن دون ذكر مهرجانها الدولي، فهو واحد من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، حيث يجذب آلاف الزوار كل عام للاستمتاع بأداء الفنانين والموسيقى المتنوعة في جو من الفرح والاحتفال.

ومن أبرز المعالم السياحية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، في هذه المدينة السويسرية الشهيرة، يمكننا التوقف عند ما يلي:

قلعة شويتش

تقع قلعة شويتش على ضفاف بحيرة لوزيرن، وهي قلعة تاريخية تعود إلى القرن الـ13، وتعد موقعاً تاريخياً مهماً، حيث يمكن للزوار استكشاف أجزاء منها والتمتع بإطلالاتها الخلابة على المدينة والبحيرة.

جبل بيلاتوس

يعد جبل بيلاتوس واحداً من أشهر المعالم الطبيعية في لوزيرن، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلات القطار الجبلي أو رحلات الكابل، للوصول إلى قمة الجبل والتمتع بإطلالات خلابة على المدينة والبحيرة، ويُعد هذا الجبل واحداً من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

ويبلغ ارتفاع قمة جبل بيلاتوس نحو 2132 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويمكن الوصول إليه بواسطة مجموعة متنوعة من وسائل النقل، مثل القطار الجبلي والكابليه والحافلات. وتوفر قمة جبل بيلاتوس إطلالات رائعة على بحيرة لوزيرن وجبال الألب المحيطة، كما يوجد على قمة الجبل مطعم ومقهى يقدمان تجارب تناول الطعام الفريدة والمذاقات الشهية.

متحف غوبيلين

متحف غوبيلين يعد واحداً من الوجهات السياحية المميزة في مدينة لوزيرن، ويعرض مجموعة رائعة من الأحجار الكريمة الثمينة والنادرة، بما في ذلك الماس والزمرد والياقوت والزفير، وغيرها من الأحجار الكريمة. ويمكن للزوار استكشاف تاريخ الجواهر وعملية استخراجها وتصنيعها، إضافة إلى الاطلاع على مجموعة متنوعة من المجوهرات والأعمال الفنية المصنوعة من الأحجار الكريمة. ويتيح المتحف فرصة فريدة للزوار للتعرّف إلى عالم الجواهر والمجوهرات، من خلال عروضه الشائقة والتفاعلية، كما يمكن للزائرين التمتع بجمال وروعة الأحجار الكريمة والمجوهرات التي تعرض في المتحف.

أبقار خشبية

«تروفر إرليبنيسفيلت» وجهة سياحية شهيرة في منطقة جبل بيلاتوس في سويسرا، وهي مثالية للعائلات والأفراد الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة وتعليمية في الوقت نفسه، وتم تخصيص المكان لعرض وتسليط الضوء على تراث سويسرا الريفي والحياة الريفية التقليدية. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات مثل جولة في المزرعة، حيث يمكن للزوار استكشاف المزرعة التقليدية، كما يمكنهم المشاركة في ورش العمل التقليدية، مثل نحت الأبقار الخشبية والنجارة والحياكة وصناعة الجبن، كما يوجد العديد من الألعاب والأنشطة التفاعلية التي يستمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.

جسر كابلر

يُعد جسر كابلر أحد أهم معالم لوزيرن السياحية، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الـ14، وهو أحد أقدم الجسور الخشبية المغطاة في أوروبا، ويتميز بأبراجه الخشبية الجميلة واللوحات الفنية التي تصور تاريخ المدينة.

رصيف البحيرة

رصيف البحيرة هو أحد أجمل المناطق في لوزيرن للاستمتاع بالمشي أو التنزه، ويمتد على طول شاطئ بحيرة لوزيرن، ويوفر إطلالات خلابة على المياه الزرقاء الراقصة وجبال الألب المحيطة.

يمكن للزوار استكشاف تاريخ المدينة من خلال الأبنية التاريخية والقلاع والكنائس العتيقة التي تزين شوارعها الضيقة والممرات القديمة.