أنفقتهم على القمار.. ستينية تحتال على 7 رجال بنصف مليون دولار

تمكنت امرأة من النصب على 7 رجال وسرقت منهم (550 ألف دولار أمريكي ) بعد أن أقنعتهم بأنها بحاجة إلى أموال لدفع رسوم قانونية.

وأخبرت سوزان غوس، 63 عامًا، من نورويتش، نورفولك، الأشخاص السبعة بأنها متورطة في قضية مدنية بشأن الميراث الذي زعمت أنه مستحق لها.

وعرضت المحتالة على ضحاياها رسائل من محاميها المزعوم والبنك والمحكمة العليا التي قالت إنها تتولى قضيتها، كما زورت مستندات بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ونماذج المطالبات.

تم الكشف عن المخطط فقط عندما فقد شخص ما منزله بسبب الديون من الأموال المستحقة لها، فتم القبض على المرأة في 5 يناير الماضي للاشتباه في قيامها بالاحتيال وتم إطلاق سراحها لاحقًا بكفالة.

لكن تم القبض عليها مرة أخرى في 16 فبراير بعد التعرف على المزيد من الضحايا ووجهت إليها خمس تهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب.

وقالت صحيفة "مترو" أن الشرطة عثرت بعد ذلك على أكثر من 2600 دفعة لمواقع المقامرة عبر الإنترنت عندما نظرت في سجلاتها المالية، إذ تشير التقديرات إلى أنها أنفقت ما يزيد عن 130 ألف جنيه إسترليني (162 ألف دولار أمريكي ) على القمار وحده من أموال الاحتيال.

ومثلت غوس أمام محكمة نورويتش كراون أواخر شهر أبريل بعد أن اعترفت سابقًا بالذنب في خمس تهم بالاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

وقال ضابط التحقيق دي سي ديف بلوك معلقا على الجريمة "إن مخالفة غوس كانت بمثابة إساءة استخدام جسيمة للثقة ومثال على الاستغلال في أسوأ حالاته"وتابع "إنها لم تظهر أي ندم طوال هذه القضية. إن ميلها إلى عدم الأمانة وكبر سنها ومدى قسوتها أمر مذهل."