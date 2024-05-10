أميركي مطلب بضريبية قدرها 34 مليار دولار

تلقى شخص من بنسلفانيا في الولايات المتحدة الاميركية، مفاجأة يجف لها اللعاب، حينما بدأ بقراءة فاتورته الضريبية والتي استخلصت أن على الرجل دفع 34 مليار دولار كضرائب متأخرة واستحقاقات أخرى للحكومة.

وقال باري تانجرت إنه لم يستطع قراءة الرقم في البداية الذي كان كبيرا لدرجة أن سطرا واحدا لم يستوعبه كاملا.

وتابع أنه تم تحميله أكثر من 34 مليار دولار كضرائب متأخرة وغرامات وفوائد من قبل وزارة الإيرادات في بنسلفانيا.

وما أذهله أيضا أنه كان حصل بالفعل على أموال مستردة من مصلحة الضرائب الأمريكية في نفس اليوم الذي حصل فيه على الفاتورة، وهو ما يجعل الأمرين متناقضين.

وقال الرجل لمحطة "ان بي سي " أن فكرته الأولى كانت التمني أن يكون قد ربح من المال ما يكفي ليدين بثلاثين مليارًا من الضرائب"

وتواصل باري مع إدارة الإيرادات لمعرفة ما يجري وأخبروه أنهم سينظرون في الأمر ويعودون إليه في غضون أسابيع قليلة.