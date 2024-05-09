فتاة تنام في مخزن الحقائب بالطائرة لهذا السبب

حصد مقطع فيديو على عدد ضخم من المشاهدات، بعد أن قررت فتاة أميركية النوم في مخزن الحقائب بالطائرة.

وأقدمت الفتاة على هذا الأمر، بسبب عدم راحتها، لضيق المقاعد في الطائرة، فقررت وضع فراشها في خزانة الحقائب، لتنعم بنوم أكثر راحة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع الطريف على نطاق واسع، حيث علقت إحداهن قائلة: "هذه الفتاة تمثلني"، وكتبت أخرى: "هذه التي تشتري راحة البال ".