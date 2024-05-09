عراقي يقتل عائلته المكونة من 12 شخصا ثم ينتحر

أقدم أب عراقي على قتل عائلته المكونة من 12 شخصا وبعدها انتحر، في حادثة غريبة بالعراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري في بيان إنه في حادثة جنائية مؤسفة وبالساعة (21:30 حسب التوقيت المحلي) من ليلة (الأربعاء) أقدم أب على قتل عائلته بالكامل.

وكشف ميري أن العائلة مكونة من 12 فردا وقام الأب بقتلهم بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار.

وأوضح أن الحادثة وقعت في منطقة دور الموظفين بمدينة شط العرب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأشار ميري إلى أن المعلومة الأولية تشير إلى أن هذه الحادثة جاءت نتيجة أمور مالية.

وأفاد بأن قيادة شرطة محافظة البصرة انتقلت إلى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا موسعا.

وتعد هذه الحادثة من أغرب الحوادث في العراق واندرها، ولم يقدم أي شخص على قتل هذا العدد الكبير من عائلته.