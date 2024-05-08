عناقيد عنب وزهور تُزيّن نجمات حفل «ميت غالا»

طغت الزهور على مشهد حفل «ميت غالا» السنوي للأزياء في نيويورك، لتبرز مطرّزة على ذيل الفساتين، أو في الحلي والإكسسوارات. ومن بين مَن ركزوا على هذا العنصر من الطبيعة في إطلالاتهم، الممثلة أوما ثورمان، ومغنية الراب نيكي ميناج، والمغنيتان إريكا بادو وكاميلا كابيلو، والفنانة التي تُعدّ الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنّين الناطقين بالفرنسية في العالم، آية ناكامورا.

وفي مقدمة الإطلالات الجذابة ارتدت النجمة الأميركية زيندايا ثوباً بالأزرق الداكن مزيناً بعناقيد العنب، وارتدت المغنية لانا ديل ري، فستاناً وقبعة زينتها أغصان الأشجار في الحفل الذي يحمل طابع الحديقة هذا العام.

وطُلب من النجوم ارتداء ملابس تحمل طابع الحديقة، في الحفل الذي يقتصر حضوره على من يحملون الدعوات من كبار المشاهير، ويعرض فساتين لكبار المصممين. وتهادى الحضور على سجادة بالأبيض والأخضر محاطة بأوراق الشجر، بينما زينت الزهور البيضاء الدرج في متحف «متروبوليتان» للفنون، حيث عُقد الحفل.

وبدّلت زيندايا التي كانت من بين مقدمي الحفل هذا العام، ثوبها خلال الحفل لتظهر - في إطلالة أخرى - بفستان بالأسود من تصميمات دار «جيفنشي» وقبعة كبيرة من الزهور من تصميم ألكسندر ماكوين.

ويخصص عائد الحفل لمتحف «متروبوليتان» في نيويورك. ويقام حفل لافتتاح معرض الأزياء السنوي في المتحف.