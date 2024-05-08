فاصل من الألوان.. والسفر

لأن السفر كله فوائد وفرح.. فاصل من الألوان والبهجة والمرح، في معرض سوق السفر العربي في دبي، وتحديداً من أمام منصة «طيران الإمارات»، إذ تعتزم الناقلة بدء رحلاتها إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا في يونيو المقبل، وهنا تؤدي الفنانتان لوحات تسافر بزوار الحدث العالمي إلى ذلك البلد، حيث الفولكور والاحتفاء اللاتيني بالحياة، بالرقص والموسيقى والإيقاعات، وكذلك بالابتسامة المرحّبة التي اجتذبت ضيوف الحدث العالمي الذي يشهد مشاركة قياسية هي الأكبر في تاريخه، إذ يشارك ممثلون لـ165 دولة في «سوق السفر» التي تختتم دورتها الـ31 غداً.