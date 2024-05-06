خسر حياته بسبب هدية لاخته

قالت الشرطة الهندية إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما تعرض للضرب حتى الموت على يد عائلة زوجته الغاضبة، لأنه أهدى خاتما ذهبيا وجهاز تلفزيون لأخته في حفل زفافها. وانتهى حفل زفاف في ولاية أوتار براديش بمأساة عائلية بعد خلاف حول الهدية أدى إلى جريمة قتل.

وقالت الشرطة إن شاندرا براكاش ميشرا تعرض للضرب حتى الموت على يد عائلة زوجته التي استاءت منه بعد أن أهدى خاتما ذهبيا وجهاز تلفزيون لأخته في حفل زفافها.

وتم الإبلاغ عن الحادث من قرية بالقرب من بارابانكي في ولاية أوتار براديش، حيث ذكرت قناة "NTV” أن الشاب البالغ من العمر 35 عامًا أراد أن يقدم خاتمًا ذهبيًا وجهاز تلفزيون لأخته التي كان من المقرر أن يقام حفل زفافها في 26 أبريل. لكن تشابي زوجة شاندرا براكاش كانت مستاءة من خطة زوجها مما أدى إلى جدال حاد بين الزوجين. وقال المسؤولون إن تشابي الغاضبة استدعت إخوتها "لتلقين شاندرا براكاش درسا".

وقام شقيق تشابي بضرب الرجل البالغ من العمر 35 عاما بالعصي لمدة ساعة تقريبا، وبعد أن نقله أفراد عائلته إلى المستشفى توفي متأثرا بجراحه أثناء العلاج. وقالت الشرطة إنه تم القبض على خمسة أشخاص، من بينهم تشابي وإخوتها.