طبيب اسنان قتل زوجته ففضحه "جوجل"

قام طبيب أسنان أمريكي بتنفيذ خطة دقيقة للتخلص من زوجته دون أن يُشتبه به، لكن محرك البحث جوجل كان السبب في كشفه للشرطة.

جيمس كريج قرر التخلص من زوجته أنجيلا، والدة أولادهم الستة، بعد علاقة دامت 23 عامًا، حيث وضع السُم في مشروباتها، مما أدى إلى إصابتها بالإعياء تدريجيًا دون أن يكتشف الأطباء السبب الحقيقي وراء مرضها.

وتتبع المحققون سجلات بحث كريج عبر محرك بحث "جوجل"، حيث تأكدوا من بحثه عن "هل يمكن اكتشاف الزرنيخ في تشريح الجثة؟"، و"كيفية جعل القتل يبدو وكأنه نوبة قلبية" قبل أسابيع قليلة من وفاة أنجيلا كريج 43 عاماً، نتيجة التسمم بالسيانيد ورباعي هيدروزولين، وهي مادة موجودة في قطرات العين.

تم توجيه تهمة القتل إلى جيمس كريج، وأثناء وجوده في السجن، تعاون مع زميله في الزنزانة لدفع الكفالة له، وبعد ذلك أرسله للذهاب إلى منزله ووضع خطابات مزيفة تزعم كتابتها من قبل زوجته المتوفاة تعبر عن رغبتها في الانتحار.

بعدما أبلغ زميل الزنزانة الشرطة عن مخطط كريج، تعقدت أموره في القضية التي لم يتم الحكم فيها حتى الآن.