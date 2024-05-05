شراكة خضراء بين اليابان والبرازيل لحماية غابات الأمازون

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، أول من أمس، على تعزيز جهود مكافحة تغيّر المناخ، بما في ذلك تحسين حماية غابات الأمازون المطيرة.

وخلال محادثات في برازيليا، وقع كيشيدا ولولا اتفاقية تعاون شاملة حول إزالة الكربون وغيرها من القضايا البيئية، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

وتشمل الاتفاقية التي تحمل اسم «مبادرة الشراكة الخضراء» تقديم مساهمات مالية ومساعدات لتجديد الأراضي الزراعية المتدهورة لمنع إزالة الغابات وتعزيز الزراعة المستدامة. وبعد الاجتماع، قال كيشيدا في مؤتمر صحافي مع لولا، إن اليابان «ستقدم إسهاماً لتحقيق الحياد الكربوني في العالم»، بينما دعا لولا إلى مزيد من الاستثمار في شركات الطاقة النظيفة، قائلاً إن تغيّر المناخ مشكلة خطرة.

ويقوم كيشيدا بجولة في أميركا الجنوبية مع سعي اليابان لتعزيز علاقاتها مع الدول الناشئة والنامية.