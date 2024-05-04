لتصبح سعيداً... عادات صباحية عليك التخلص منها

قالت عالمة النفس الأميركية ميشيل لينو، إن سر الاستمتاع بيوم سعيد ليس بالأمر الصعب، بل قد يكمن في التخلص من 4 عادات صباحية.

وهذه العادات هي:

فتح رسائل البريد الإلكتروني فور استيقاظك من النوم

أكدت لينو أن فتح رسائل البريد الإلكتروني فور الاستيقاظ من النوم «قد يضيف ضغوطاً غير ضرورية إلى صباحك».

وأضافت: «إن الأشخاص الذين يتصفحون بريدهم الإلكتروني صباحاً يضعون عقولهم في حالة من النشاط الزائد قد تصيبهم بالتوتر وتؤثر سلباً على مزاجهم طوال اليوم».

احذر صوت المنبه العالي

قالت لينو إن صوت المنبه العالي يمكن أن يسبب الكثير من القلق للأشخاص، والذي قد يستمر معهم لساعات طويلة.

لا تحاول حل مشكلة ما فور استيقاظك

من الطبيعي أن تشعر بالترنح قليلاً عند الاستيقاظ، ويستمر هذا الشعور عادة لمدة تتراوح بين 15 و60 دقيقة.

وعلى الرغم من أن العلماء لا يعرفون بالضبط سبب حدوث ذلك، فإنهم يفترضون أنه يمكن أن يكون إجراءً وقائياً، لمساعدتك على العودة إلى النوم أثناء الاستيقاظ غير المتوقع أو غير المرغوب فيه طوال الليل.

وتقول لينو إن هذا يعني أن العقل لا يكون في أفضل حالاته فور الاستيقاظ، ومن ثم فإنه لن يكون قادراً على حل المشكلات بالشكل الأمثل.

وعند فشله في حل مشكلة ما، قد يشعر الشخص بالإحباط الذي قد يؤثر عليه طوال يومه، وفقاً للينو.

لا تفكر في المشكلات التي واجهتك في اليوم السابق

تقول لينو: «إن التفكير في شيء أحبطك في اليوم السابق قد يستهلكك ويؤثر سلباً على عقلك ونفسيتك مع بداية اليوم».

وتضيف: «هذا لا يعني ألا تفكر في الأمر على الإطلاق طوال يومك، لكن حاول ألا تستيقظ وأنت تفكر فيه».

من ناحية أخرى، نصحت لينو بالقيام ببعض الأشياء فور الاستيقاظ من النوم لزيادة إحساسك بالسعادة طوال اليوم. ومن بين هذه الأشياء ممارسة التأمل وأخذ بعض الأنفاس العميقة ووضع قائمة بالأشياء الإيجابية التي تريد إنجازها خلال اليوم، وممارسة بعض التمارين الرياضية.