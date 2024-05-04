حمار وحشي هارب يُشغل الشبكات الاجتماعية في أميركا

انشغل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بقضية حمار وحشي لا يزال البحث جارياً عنه في غرب البلاد، بعدما هرب الأحد الماضي خلال نقله إلى حديقة حيوانات أليفة.

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ الحمار الوحشي الذي يحمل اسم «زي» كان واحداً من 4 حيوانات ثديية هربت من مقطورة على جانب أوتوستراد في ولاية واشنطن.

وكانت المالكة كريستين كيلتغن تأخذ الحيوانات إلى مونتانا عندما توقّفت لتصليح سجادة أرضية.

وفي اللحظة التي فتحت فيها المقطورة، هربت الحمير الوحشية الـ4، وكلّها إناث.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن كيلتغن قولها: «أول ما فكّرت فيه هو إبعاد الحيوانات عن الطريق. ثم تبيّن لي أنني أحتاج إلى مساعدة».

وتلقّت كيلتغن مساعدة من مصارع ثيران ومدرّبي خيول.

لكنّ هؤلاء لم يتمكّنوا من استعادة سوى 3 حيوانات، فيما هرب «زي» وقفز فوق السياج متّجهاً إلى بعض الغابات قرب نورث بيند.

وأشار أفراد مراقبة الحيوانات المحلّيون إلى أنّ عدداً من السكان رأوا الحمار الوحشي، والتقطت كاميرات المراقبة صوراً له وهو يبدو بصحّة جيدة.

وطلبوا من أي شخص يرصده أن يتواصل معهم. وقالوا: «يُطلب من السكان عدم الاقتراب من الحمار الوحشي، أو محاولة الإمساك به».

وأُغلِق، الجمعة، مسار للمشي الطويل في الطبيعة بالمنطقة، نظراً إلى كونه «منطقة يرتادها الحمار الوحشي»، وفق ما أوضحت السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.