نحّال أميركي تحوّل لبطل خلال مبارة بيسبول

تحوّل مربي نحل إلى بطل خلال مباراة بيسبول في الولايات المتحدة، بعدما أزال سرباً من النحل من ملعب في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، وسط تصفيق الجمهور.

وتم تأخير المباراة بين فريقي «لوس أنجلوس دودجرز» و«أريزونا دايموندباكس»، بسبب استقرار سرب من النحل على سياج فاصل بين المدرجات وأرض الملعب.

وبعد نحو ساعتين من الانتظار، أُحضِر إلى الملعب مات هيلتون، وهو نحّال من المنطقة، وتولّى - مستعيناً بأدواته ومرتدياً زيّه الخاص - شفط النحل، مُزيلاً بذلك السرب عن السياج على أنغام أغنية «هولدينغ آوت فور إيه هيرو» Holding Out for a Hero، ويعني عنوانها «في انتظار بطل».

وبعدما أصبح نجم الأمسية، كوفئ النحّال بجعله يرمي كرة بداية المباراة، وسط تصفيق الجمهور.

وقال مازحاً بعد إنجازه عمليته الإنقاذية: «اعتقدت أنني هنا فقط لحل مشكلة النحل». وأضاف «كان الناس متحمسين جداً».

وهذه ليست المرة الأولى يعطل النحل حدثاً رياضياً في الولايات المتحدة.

ففي مارس الفائت، توقفت مباراة ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا بين الإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف لمدة ساعتين تقريباً بسبب غزو النحل.