عشاق أزياء شخصيات الألعاب يتنافسون اليوم وغداً في دبي

دعا معرض «جيم إكسبو»، جمهور الألعاب والرياضات الرقمية، إلى المشاركة في عرض أزياء شخصيات الألعاب وبطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب، وذلك اليوم وغداً السبت في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقام المعرض في إطار فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتمنح البطولة لجمهور الألعاب المشاركة في عرض أزياء شخصيات الألعاب 30 ثانية فقط لعرض أزيائهم أمام لجنة التحكيم، التي تشمل خبراء أزياء شخصيات الألعاب العالمية، فيما ترحب البطولة غداً السبت بالمتسابقين الذين يتنافسون للفوز عبر ثلاث فئات هي الأطفال والحِرف والأداء، وسيتم تتويج ثلاثة فائزين من كل فئة. وقالت مديرة إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، منى الفلاسي، إن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يهدف إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة للألعاب والرياضات الرقمية على مستوى المنطقة التي تعد واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في هذا المجال، في ظل الاهتمام المتزايد من قِبل الشباب بالألعاب والرياضات الرقمية.