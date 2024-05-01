على شاطئ دبي.. حان طيّ الشراع

قبيل غروب الشمس، وعلى أحد شواطئ دبي الجميلة، وتحديداً «كايت بيتش» اقترب وقت طيّ الشراع والرحيل، حيث يستعد محبو رياضة التزلج، لإنهاء مغامراتهم، بعد نهار استمتعوا فيه بركوب الأمواج ومياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة بجوار برج العرب، وممارسة هوايتهم المفضلة التي تحتاج إلى لياقة عالية، ومهارة خاصة، وأجواء مناسبة: هواء وماء.

ويُعد «كايت بيتش» من أبرز وجهات عشاق هذه الرياضة، من المحترفين والهواة، الذين يرسمون في سماء الشاطئ لوحات حافلة بالألوان والبهجة والمرح والتفاؤل، على سواحل دبي التي ترضي كل الأذواق، وتمنح سكانها وزوّارها جرعات من السعادة براً وبحراً.