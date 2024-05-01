ماغي بوغصن من وسط دبي: الإمارات بلدي الثاني

يواصل الموسم السادس من برنامج «كاربول كاريوكي» تألقه على تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، إذ يستضيف في حلقته المقبلة التي تعرض مساء الغد الفنانة ماغي بوغصن، في أجواء عفوية مليئة بالطاقة الإيجابية وروح الفكاهة، أعربت خلالها النجمة اللبنانية عن محبتها لدبي، والإمارات التي وصفتها ببلدها الثاني.

وتنطلق حلقة ماغي بوغصن من اللحظة التي يستقبلها فيها مقدم «كاربول كاريوكي» وسام بريدي، ليجوبا معاً في شوارع دبي ومناطقها، يرافقهما العديد من الأغاني التي تفاعلت معها الفنانة بحيوية عالية، ليبدأ الحديث عن طفولتها والحياة وما مرت به من مواقف، وعلاقتها بزملائها في الوسط الفني.

وخلال الحلقة لعبت ماغي «دور القاضي» وعملت على تقييم تصوراتها وحكمها على بعض المواقف التي قد تمر بها، واصفة نفسها بـ«القوية جداً». وقالت: «خلال حياتي مررت بالكثير من المواقف جعلتني أكثر قوة، وتعلمت منها كيف أكون متماسكة وأكثر قدرة على التحمل»، مبدية إعجابها بأغنية «مثل الغيمة» التي قدمها كل من مارلين نعمان وجاد عبيد في مشاهد مسلسل «ع أمل» للمخرج رامي حنا، ولعبت ماغي بطولته. وقالت: «الأغنية أكثر من رائعة واستطاعت أن تلامس قلوب جميع متابعي المسلسل».

وفي ردها على سؤال حول مكانة دبي والإمارات في قلبها، قالت ماغي: «أحب دبي والإمارات كثيراً، واعتبرها بلدي الثاني، وأحرص على زيارتها والتواجد فيها باستمرار في كل الأحوال والظروف، خصوصاً أن لدي ارتباطات عمل في دبي».

وحول تكريمها العام الماضي في دبي، أشارت إلى أنها تعتز به كثيراً ويعني لها الكثير: «فهذا التكريم بمثابة دليل على أن أعمالي حاضرة بقوة، وأنها قد وصلت إلى الوطن العربي».

وأوضحت أنها ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع عدد كبير من الفنانين في المنطقة العربية، ويمكن أن تقدم أعمالاً مشتركة مع الكثير من الفنانات العربيات ومن بينهن أمل عرفة وهدى حسين.

وبين الغناء والتمثيل ذكرت ماغي أنها تجد نفسها في مجال التمثيل أكثر من الغناء، منوهة في الوقت نفسه بأنها وزوجها المنتج جمال سنان يرتبطان بشراكة قوية في كل شيء بالحياة وليس على صعيد العمل فقط. وتابعت «أرتبط مع جمال بشراكة قوية جداً، ولم أفكر يوماً بحجم الأجر الذي يمكن أن أحصل عليه في الأعمال التي ينتجها».

وخلال الحلقة، كانت ماغي على موعد مع تجربة تذوق الطعام الإماراتي، إذ عبرت عن إعجابها بما يحمله من نكهات طيبة، لتبادر خلال تواجدها في المطعم بتنفيذ «مقلب» في وسام بريدي رداً على ما قام به عندما قدم لها شاي الكرك، لتبدو ماغي من خلال هذا الموقف ممثلة بارعة جداً.

ماغي بوغصن:

• خلال حياتي مررت بمواقف كثيرة جعلتني أكثر قوة، وتعلمت منها كيف أكون متماسكة وأكثر قدرة على التحمل.

فريق عمل

يعرض برنامج «كاربول كاريوكي» مساء الخميس، في تمام الساعة 22:30 على شاشة تلفزيون دبي، ومنصة «أوان» الرقمية، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.